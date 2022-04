Nueva canción de Alexisonfire: “Reverse The Curse”

Architects ha regresado con un nuevo single, con la banda presentando la canción “when we were young” a través de sus redes. El single supone una diferencia sonora en comparación al álbum “For Those That Wish To Exist“, editado tan solo en 2021, siendo más orientado al sonido de su material anterior en vez de la línea más sinfónica y orquestal que entregaron en su último LP.

Adicionalmente, la canción viene acompañada de un videoclip dirigido por el baterista Dan Searle, el que puedes ver al final de esta nota. De momento no se sabe si la banda prepara el anuncio de un nuevo disco, pero sí estarán girando durante mayo por distintas arenas de Reino Unido junto a las bandas Sleep Token y Malevolence.

Escucha el single a continuación: