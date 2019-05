Nueva canción de Albert Hammond Jr.: “More To Life”

Pese a que en 2018 publicó el álbum “Francis Trouble“, Albert Hammond Jr. no ha parado de sacar música, aún cuando regresó a la actividad junto a The Strokes hace algunas semanas. Y es que luego de publicar el track “Fast Times” en febrero, el guitarrista ahora llega con “More To Life“, otra canción publicada de manera individual, que al igual que la anterior, se desconocen mayores detalles sobre si se trata de adelanto de un nuevo LP o descartes del recién pasado.

Escucha el track a continuación: