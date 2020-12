Nueva canción de ††† (Crosses): “The Beginning Of The End”

A la edad de 60 años falleció Pelle Alsing, quien fuera baterista de Roxette. La noticia fue entregada por la propia banda a través de redes sociales, donde lamentaron el hecho recordando a su compañero, con quien fueron responsables de hits como “Listen to Your Heart“, “It Must Have Been Love” y “The Look“.

Alsing participó de los primeros cinco álbumes de la banda, regresando en 2012 para “Travelling“, durante su carrera, también participó de otros proyectos como por ejemplo el álbum “Karlekens Guld” (2002) de Marie Fredriksson.

Acá el comunicado de la banda: