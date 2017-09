Nueva canción de Cannibal Corpse: “Code Of The Slashers”

miércoles, 20 de septiembre de 2017

A tres años del lanzamiento de “A Skeletal Domain” (2014), los norteamericanos de Cannibal Corpse se están preparando para editar al sucesor de aquel. El regreso de la banda se producirá el próximo 3 de noviembre a través de “Red Before Black“, nada menos que el décimo cuarto LP de su carrera.

Así las cosas, el grupo acaba de publicar el single inicial del registro, “Code Of The Slashers“, uno que obviamente no cesa en la brutalidad habitual del quinteto. Puedes escuchar el corte a continuación y revisar track listing y portada del álbum más abajo.

Track listing “Red Before Black”:

Only One Will Die Red Before Black Code Of The Slashers Shedding My Human Skin Remaimed Firestorm Vengeance Heads Shoveled Off Corpus Delicti Scavenger Consuming Death In The Midst Of Ruin Destroyed Without A Trace Hideous Ichor