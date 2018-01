Nueva canción de Black Label Society: “Trampled Down Below”

El próximo 20 de marzo está señalado como el día del regreso de Cradle Of Filth a nuestro país, esto, a siete años de su última visita. La banda británica llegará para presentar su último disco de estudio, “Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay” (2017), con un concierto en la Cúpula Multiespacio (ex Teatro La Cúpula).

Sin embargo, los ingleses no estarán solos porque se acaba de confirmar a los nacionales de Sol Sistere como acto de apertura al show central.

Transformado como uno de los nombres más llamativos de la escena del metal chileno actual, el grupo santiaguino se forma en 2013 para llegar hasta la fecha con dos publicaciones, el EP “I” (2014) y su celebrado primer larga duración, “Unfading Incorporeal Vacuum” (2016), trabajo que les permitió llegar a los sellos europeos y realizar una gira por el este del viejo continente.

Las entradas para el show continúan disponibles a través de sistema Puntoticket con los siguientes precios:

Preventa 1 (300 entradas): $24.000

Preventa 2 (1.000 entradas): $28.000

Normal: $32.000

*Valores no incluyen cargo por servicio