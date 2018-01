Nueva canción de Belle And Sebastian: “The Same Star”

Los escoceses de Belle And Sebastian se están preparando para publicar el segundo EP de una trilogía titulada “How To Solve Our Human Problems“, la que comenzaron el pasado 8 de diciembre, y que continuarán el próximo 19 de enero.

Con ese siguiente paso en el horizonte, la banda formada en 1996 compartió el single correspondiente a este capítulo. Se trata de “The Same Star“, un encantador y entusiasta tema que ratifica el concepto del trabajo completo: hacer frente al tóxico negativismo presente en el mundo con un sentido de optimismo. Puedes escuchar la canción más abajo.

El tercer y último EP de la serie tendrá su lanzamiento el 17 de febrero.