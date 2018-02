Nueva canción de Albert Hammond Jr.: “Far Away Truths”

Albert Hammond Jr. sigue adelante con la promoción pre lanzamiento de su nuevo disco en solitario, “Francis Trouble“, esto, a exactas dos semanas de que el músico norteamericano anunciara la publicación de aquel para el próximo 9 de marzo.

Luego del adelanto del primer single de la producción, “Muted Beatings“, el guitarrista de The Strokes ahora compartió un segundo corte del álbum. Aquel se titula “Far Away Truths“, y lo puedes escuchar más abajo.

Recordemos que el último LP de Hammond fue “Momentary Masters“, editado en julio de 2015.