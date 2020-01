Nuclear hará show especial antes de su gira europea

Tras haber estrenado el excelente “Remind Me Tomorrow” el año pasado, Sharon Van Etten llega por primera vez hasta el programa Austin City Limits para presentarse en la edición del 4 de enero, en donde además de repasar parte de su catálogo, despachó un cover a Sinead O’Connor con la canción “Black Boys on Mopeds“.

Dicha versión, junto con la interpretación de su canción “Every Time the Sun Comes Up“, son parte de los tracks que la artista interpretó fuera del episodio que será emitido, por lo que estos son liberados por el programa en sus plataformas digitales previo a la emisión del capítulo.

Mira la presentación a continuación: