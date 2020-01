Nuclear hará show especial antes de su gira europea

Este 24 de enero se estrenará el nuevo álbum de Pet Shop Boys, “Hotspot“, que ya contaba con las canciones “Burning The Heather“ y la colaboración junto a Years & Years, “Dreamland“, como primeros adelantos. Ahora, el dúo acaba de estrenar una nueva canción de este disco, que lleva por título “Monkey Business“.

Esta es la versión “radio edit” de la canción, ya que el sencillo será lanzado próximamente junto a dos remixes a cargo de Prins Thomas y el DJ Friend Within, además de la canción “At Rock Bottom“, track inédito que no estará presente en el disco del conjunto, pero sí en este single a publicarse el 7 de febrero.

Escucha el track a continuación: