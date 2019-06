Noveno episodio de “Black Antenna”, proyecto cinematográfico de Alice In Chains

Han pasado 8 años desde que Friendly Fires estrenó su último trabajo de estudio, por lo que una nueva placa del trío era algo muy esperado. Finalmente, la espera se termina con el anuncio de “Inflorescent“, su próximo LP, que estará disponible el próximo 16 de agosto a través de Polydor, siendo el sucesor de “Pala“, lanzado en 2011.

El álbum incluirá las canciones “Love Like Waves” y “Heaven Let Me In”, lanzadas previamente y que contaron con co-producción por Disclosure, teniendo también tracks producidos por Mark Ralph y James Ford. Además, la banda estrenó la canción “Silhouettes” como nuevo adelanto, la que puedes revisar a continuación con los detalles como tracklist y portada de este álbum.

Tracklist de “Inflorescent”: