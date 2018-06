Nothing anuncia nuevo disco y estrena canción: “Zero Day”

Los norteamericanos de Nothing van avanzando en números pares y de forma secuencial dentro de su discografía. Y es que después de haber editado su primer LP en 2014, “Guilty Of Everything“, y luego seguir con “Tired Of Tomorrow” en 2016, este 2018 la banda publicará su tercer álbum de estudio.

El grupo regresará el próximo 24 de agosto a través de “Dance On The Blacktop“, trabajo que contará con nueve canciones y estará producido por John Agnello (Dinosaur Jr., Sonic Youth). Revisa más abajo el track listing y portada del disco.

Además de lo anterior, el cuarteto también estrenó el primer single del registro junto a su respectivo video. Aquel se titula “Zero Day” y lo puedes escuchar a continuación:

Track listing de “Dance On The Blacktop”: