Norah Jones regresa a Chile

Sigue creciendo la cartelera del segundo semestre, y esta vez lo hace con un show más que sorpresivo en la agenda. Se trata de la cantante Norah Jones, quien regresa a nuestro país para presentarse el próximo 6 de diciembre en el Teatro Caupolicán, llegando con las canciones de “Begin Again“, una colección de composiciones que la tuvo trabajando con gente como Jeff Tweedy o Thomas Bartlett.

Desde 2002 , con el lanzamiento de su álbum “Come Away With Me“, Jones se convirtió en un fenómeno global, marcando un paradigma al alejarse de la música pop predominante de la época, lo que le permitió vender 50 millones de álbumes en todo el mundo, además de ganar nueve veces el premio Grammy. Así, a lo largo de su carrera destacan trabajos como “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009), “Little Broken Hearts” (2012) y “Day Breaks” (2016), entre otros.

La venta de entradas comienza el próximo miércoles 3 de julio mediante el sistema Puntoticket. Estos son los valores:

Palco Central: $172.500

Palco Lateral: $138.000

VIP Top: $112.700

Platinum: $102.350

Golden: $90.850

Silver: $82.800

Platea Baja Central: $74.750

Platea Baja Lateral: $65.550

Platea Alta: $48.300

*Precios incluyen cargo por servicio.

También habrá una preventa exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank, la cual será desde el lunes 1 de julio a las 11am hasta el miércoles 3 de julio, 11am o hasta agotar el stock de tickets disponibles para esta preventa, que ofrecerá un 20% de descuento para sus clientes