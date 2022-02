Nominados 2022 al Salón de la Fama del Rock & Roll

Como cada año, hoy se dio a conocer de manera oficial la lista de los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll. Entre los destacados se encuentran bandas como Rage Against The Machine, Judas Priest, New York Dolls, Lionel Richie, Beck, DEVO, Duran Duran y Eminem, entre otros.

Para Rage Against the Machine y New York Dolls es el segundo año consecutivo que se encuentran nominados, mientras que para Judas Priest, sus nominaciones vienen desde 1999. Recordemos que el año pasado los inducidos al Salón destacaron por su amplia gama de estilos, en los que se encontraban artistas como Foo Fighters, The Go-Go’s, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren y Tina Turner.

Los fanáticos pueden votar desde el 2 de febrero hasta el 29 de abril, a través del sitio web de Rock Hall. Revisa la lista completa a continuación: