NOFX anuncia nuevo disco y estrena canción: “Darby Crashing You Party”

NOFX se prepara para su regreso discográfico, ya que la banda presentará el LP “Double Album” el próximo 2 de diciembre a través del sello Fat Wreck Chords. Hoy, además del anuncio, tenemos un primer adelanto del disco con la canción “Darby Crashing Your Party“, que está dedicada al legendario vocalista de Germs, Darby Crash. Puedes escuchar el primer track del álbum al final de esta nota.

Para los 10 tracks que componen este trabajo, la banda trabajó con Bill Stevenson y Jason Livermore. Este trabajo es considerado una continuación de lo que fue “Single Album” de 2021, tratándose básicamente de la segunda parte de un álbum doble.

“Tenemos un montón de discos, no estoy seguro de cuántos, pero siempre quise hacer un álbum doble porque no hay ninguno bueno todavía. ‘The Wall’ de Pink Floyd se acerca. ‘Quadrophenia’ de The Who está bien, supongo, si es que eres un fan de The Who. Definitivamente el ‘White Album’ no. No creo que nadie haya hecho un buen álbum doble. Ni hablar de Husker Du, Minutemen, o Smashing Pumpkins“, señaló Fat Mike al referirse a este disco y el motivo por el que decidieron sacar un álbum doble. Ironía o no, juzgue usted.

A continuación te dejamos con los detalles del tracklist, portada y primer adelanto del disco.

Tracklist de “Double Album”: