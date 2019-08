Noel Gallagher’s High Flying Birds anuncia nuevo EP y estrena canción: “This Is The Place”

A pesar de haber lanzado un EP este año, Noel Gallagher’s High Flying Birds llega con una nueva canción, la que además adelanta el segundo lanzamiento de este tipo que el proyecto del ex Oasis publicará este año. Se trata de la canción “This Is The Place“, extraída del EP del mismo nombre, que verá su lanzamiento el próximo 27 de septiembre.

Tracklist de “This Is The Place EP”: