Noel Gallagher’s High Flying Birds anuncia nuevo EP y estrena canción: “Black Star Dancing”

Suman y siguen los lanzamientos para Noel Gallagher’s High Flying Birds, proyecto del ex Oasis que acaba de estrenar un nuevo single, el que además es el primer adelanto de “Black Star Dancing EP“, que verá su publicación el día 14 de junio en formatos físicos y digital. Se trata de la canción que da nombre al trabajo, la cual puedes escuchar más abajo, siendo este el primer lanzamiento desde “Who Built The Moon?“, publicado en 2017.

Te dejamos a continuación con el tracklist, la portada y la canción “Black Star Dancing“.