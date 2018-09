Noel Gallagher tocó covers de The Jam y The Beatles junto a Paul Weller

El fin de semana se realizó el Downs Festival en Bristol, Inglaterra, donde Noel Gallagher’s High Flying Birds fue uno de los invitados al evento el día sábado, jornada en la que fue headliner. Al cierre de su presentación, el ex Oasis invitó al escenario a Paul Weller para interpretar un clásico de The Jam, en concreto, la canción “A Town Called Malice“. Pero eso no es todo, ya que también se dieron el tiempo para versionar a The Beatles con “All You Need Is Love“.

Recordemos que el músico británico vuelve a nuestro país el próximo 31 de octubre encabezando el festival Colors Night Lights en el Velódromo del Estadio Nacional. La venta de entradas sigue disponible a través del sistema Ticketplus, con los siguientes valores:

Cancha General (Preventa): $32.000 (AGOTADA)

Cancha VIP (Preventa): $56.000 (AGOTADA)

Cancha General (General): $40.000

Cancha VIP (General): $70.000

Revisa ambos momentos acá: