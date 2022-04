Nine Inch Nails hizo su primer show en casi cuatro años

En diciembre de 2018 fue la última vez que Nine Inch Nails subió a un escenario, hasta ayer. Esto, porque Trent Reznor y compañía iniciaron su esperada gira 2022 por distintas partes de Estados Unidos y Europa, la que si bien no está enmarcada dentro del lanzamiento de material nuevo, dio pie para varias sorpresas en el setlist durante la primera presentación ocurrida el día jueves 28 de abril en el Red Hat Amphitheater de Raleigh, North Carolina.

NIN estuvo en el escenario por una hora y 45 minutos, repasando un setlist que incluyó tracks de toda la carrera de la banda, así como homenajes a David Bowie con las canciones “I’m Afraid Of Americans” y “Fashion“. Otro de los momentos de la jornada fue la interpretación de “Every Day Is Exactly The Same” por primera vez de 2006, la que fue parte del setlist junto a tracks de cabecera como “Head Like A Hole“, “Hurt“, “Closer“, “The Perfect Drug“, entre muchos otros. Al final de esta nota encuentras algunos videos del show.

El setlist, en tanto, fue el siguiente:

Somewhat Damaged The Day The World Went Away The Frail The Wretched March Of The Pigs 1,000,000 Survivalism Piggy Closer The Perfect Drug The Becoming This Isn’t the Place Every Day Is Exactly the Same I’m Afraid Of Americans (original de David Bowie) Fashion (original de David Bowie) Only The Hand That Feeds Head Like A Hole Reptile And All That Could Have Been Hurt

Mira algunos momentos del show a continuación: