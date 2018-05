Nine Inch Nails anuncia nuevo EP: “Bad Witch”

Nine Inch Nails nos había quedado debiendo el último EP de la trilogía en aquel formato comenzada en 2016 con “Not The Actual Events” y que siguió en 2017 con “Add Violence“. Sin embargo, Trent Reznor y Atticus Ross se acaban de reincorporar y anunciaron el cierre del ciclo.

El nuevo registro de los norteamericanos se titulará “Bad Witch“, tendrá su lanzamiento el próximo 22 de junio, incluirá un total de seis canciones y tanto su portada como track listing ya está disponible. Revisa este material más abajo.

Además de esto, NIN anunció una gira por Estados Unidos en compañía de The Jesus And Mary Chain que comenzará el 13 de septiembre.

Track listing “Bad Witch”: