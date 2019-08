Nightwish regresa a Chile en 2020

Llega una nueva tanda de lanzamientos en streaming, con el estreno de varios nuevos discos que se encontraban dentro de lo más esperado del año. Entre ellos, se encuentran la comentada nueva obra de Sleater-Kinney, “The Center Won’t Hold“, producido por St. Vincent y transformándose de paso en el último LP con su formación oficial, luego de la partida de la baterista Janet Weiss. También llega “Atonement“, el regreso discográfico de Killswitch Engage, además de nuevos discos de Ride, King Gizzard & The Lizard Wizard, Oh Sees, Hammerfall, el renacer de Friendly Fires, y una edición especial que celebra los 10 años de “Lungs” (2009), el debut de Florence + The Machine.

