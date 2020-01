Nightwish anuncia nuevo disco: “Human. :II: Nature”

Doble felicidad para los seguidores de Nightwish porque, sumada a su próxima visita el 5 de mayo en el Teatro Caupolicán (ver detalles AQUÍ), ahora la banda anuncia nuevo álbum de estudio. Y doble.

El sucesor de “Endless Forms Most Beautiful” de 2015 llevará por nombre “Human. :II: Nature” y estará conformado por dos discos. En el primero serán 9 tracks y el segundo por una sola canción (“All The Works Of Nature Which Adorn The World”) que estará dividida en 8 partes. El noveno disco de la banda liderada por Tuomas Holopainen y Emppu Vuorinen será lanzado el 10 de abril a través del clásico sello Nuclear Blast.

Por el momento no existen adelantos, pero puedes revisar el tracklist y la portada a continuación.

DISCO 1

Music Noise Shoemaker Harvest Pan How’s The Heart? Procession Tribal Endlessness

DISCO 2