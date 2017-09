Nick O’Malley de Arctic Monkeys confirma que la banda está trabajando en su nuevo disco

martes, 26 de septiembre de 2017 | 3:46 pm | No hay comentarios

Bastante tiempo había pasado sin que tuviéramos grandes novedades sobre Arctic Monkeys, sin embargo, el día de hoy la banda reveló una información muy prometedora de cara al futuro: anuncio de nuevo disco.

En rigor, fue el bajista del grupo británico, Nick O’Malley, quien confirmó la noticia mediante una entrevista con el sitio For The Ride. En la misma, el músico señaló que el conjunto comenzó con las grabaciones del sucesor de “AM” (2013) este mes de septiembre en un lugar secreto, y que su lanzamiento se puede esperar para algún punto de 2018.

