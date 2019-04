Nick Mason y Roger Waters tocaron juntos “Set The Controls For The Heart Of The Sun”

Actualmente, el baterista de Pink Floyd, Nick Mason, se encuentra de gira interpretando canciones de la era previa al disco “The Dark Side Of The Moon” (1973), todo esto, bajo el nombre de Nick Mason’s Saucerful Of Secrets. Durante un concierto en el Beacon Theatre, la banda contó en escena con invitado muy especial: Roger Waters, quien subió al escenario para interpretar la canción “Set The Controls For The Heart Of The Sun” junto a su ex compañero.

Por supuesto, el momento en que ambos interpretaron este corte del álbum “A Saucerful Of Secrets” (1968), fue capturado por alguien en el público, y lo puedes revisar más abajo. En cuanto a la banda de Mason, esta se compone de Gary Kemp de Spandau Ballet, Lee Harris de Ian Dury & The Blockheads, Dom Beken, y Guy Pratt, quien fuera bajista de Pink Floyd luego de la partida de Roger Waters.

Mira el momento a continuación: