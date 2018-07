Nick Cave & The Bad Seeds publica nuevo adelanto del EP “Distant Sky”

Estamos a solo unos meses de que Nick Cave & The Bad Seeds regrese a nuestro país para presentar el excelente “Skeleton Tree” (2016), por lo que el lanzamiento del documental “Distant Sky“, sirvió como adelanto perfecto para esta imperdible velada. Acompañando a eso, la banda también lanzará un EP en vivo titulado “Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen“, trabajo que incluirá cuatro canciones del mencionado “Distant Sky”.

Dichos cortes corresponden a “Jubilee Street“, “Distant Sky“, “From Her to Eternity” y “The Mercy Seat“, con el álbum teniendo su fecha de lanzamiento para el próximo 28 de septiembre. Ahora, se acaba de publicar otro adelanto de este nuevo trabajo: la canción “Distant Sky”, interpretada junto a la cantante Else Torp. Revisa aquí el adelanto.