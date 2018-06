Nick Cave & The Bad Seeds anuncia nuevo EP en vivo

La producción de Nick Cave & The Bad Seeds no se detiene. Y es que luego de que la banda australiana estrenara el concierto, “Distant Sky” (2018), registro que precisamente muestra parte de la promoción de su maravilloso último disco, “Skeleton Tree” (septiembre, 2016), ahora el grupo publicará nuevo material.

Se trata de un EP en vivo titulado “Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen“, trabajo que incluirá cuatro canciones del mencionado “Distant Sky”, cuyos cortes corresponden a “Jubilee Street“, “Distant Sky“, “From Her to Eternity” y “The Mercy Seat“. El álbum tendrá su lanzamiento el próximo 28 de septiembre.

Recordemos que Nick Cave & The Bad Seeds llegará a Chile para presentarse el próximo 5 de octubre en el Teatro Caupolicán.