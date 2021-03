Nick Cave anuncia registro audiovisual interpretando los álbumes “CARNAGE” y “Ghosteen”

Los límites para Nick Cave no existen, ya que a pesar de que nos encontremos en pandemia, el músico se encuentra activo aunque sea desde el encierro. Esto, porque ahora Cave anunció un registro audiovisual de los discos “Ghosteen” y “Carnage”, en donde interpretará las canciones de ambas obras junto a Warren Ellis, su mano derecha en The Bad Seeds. La entrega estará dirigida por un viejo conocido, Andrew Dominik, quien ya había trabajado con el australiano en el film “One More Time With Feeling” de la era de “Skeleton Tree”, en 2016.

La noticia fue entregada a través del boletín “The Red Hand Files”, donde desde hace algunos años el músico ha ido adelantando sus novedades hacia el público. “Nuestro amigo, Andrew Dominik, el cineasta, ha venido a Londres para filmarnos a Warren ya mí intentando interpretar ‘CARNAGE’ (y ‘Ghosteen’) en vivo. Han pasado cinco años desde que Andrew hizo ‘One More Time with Feeling’. Mucho ha cambiado. Pero algunas cosas no. El mundo sigue girando, siempre peligroso, pero conteniendo sus muchas alegrías. La música sigue siendo un bálsamo. Las amistades perduran. Esta carta está fracturada. Estoy muy entusiasmado por tocar.“, señaló en su publicación.

Junto con ese mensaje, el artista compartió la siguiente polaroid de las grabaciones: