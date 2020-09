Nick Cave anuncia álbum de su presentación en Alexandra Palace: “Idiot Prayer”

Uno de los proyectos que surgió este año, y que ha pasado bastante desapercibido, es The Jaded Hearts Club, supergrupo en donde encontramos a artistas como Nic Cester de Jet, Miles Kane de The Last Shadow Puppets, Graham Coxon de Blur, Jamie Davis, Matt Bellamy de Muse, y Sean Payne de The Zutons, quienes hoy muestran un track titulado “Love’s Gone Bad”, adelanto de lo que será su primer álbum de estudio a publicarse en octubre.

“You’ve Always Been Here” es el nombre de la placa que conoceremos el próximo 2 de octubre, de la cual no se revelaron mayores detalles por el momento. Recordemos que la banda había mostrado hace un tiempo una versión de “Nobody But Me” de The Isley Brothers como primer single oficial de este proyecto.

Revisa el single a continuación: