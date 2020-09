Nick Cave anuncia álbum de su presentación en Alexandra Palace: “Idiot Prayer”

“Beastie Boys Music” es el nombre de un nuevo recopilatorio de la banda, el cual llegará el próximo 23 de octubre a través del sello UMe, sirviendo a su vez como acompañamiento al documental “Beastie Boys Story” de Spike Jonze, que fue estrenado este año a través de Apple TV. El disco estará disponible de manera digital, además de vinilo y CD, incluyendo algunos de los más grandes éxitos del grupo, los que precisamente se abordan en la cinta.

Desde “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)“, hasta “Intergalactic” o “No Sleep Till Brooklyn“, esta colección se centrará en las canciones más populares que el trío publicó durante sus tantos años de carrera. Revisa a continuación el tracklist y portada de este álbum.

Tracklist de “Beastie Boys Music”: