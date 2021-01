New Radicals se reunirá por primera vez en 22 años

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos estaban en la agenda noticiosa por todas las polémicas ocurridas en torno a ellas, pero esta vez las novedades no son sobre un conflicto, sino que, sobre una reunión. Esto, ya que para el cambio de mandato este miércoles 20 de enero, se reunirá luego de 22 de años la banda New Radicals, presentándose en el evento que inaugurará el comienzo del gobierno de Joe Biden.

A pesar de su corta carrera, la agrupación conformada por Gregg Alexander y Danielle Brisebois, que contaría con más miembros de sesión, la banda ganó reconocimiento con su hit “You Get What You Give” de 1998, el cual es parte del álbum “Maybe You’ve Been Brainwashed Too”, del mismo año.

Para Biden y su equipo el hit fue muy significativo ya que fue parte de la lucha contra el cáncer del hijo del presidente electo, quien falleció por esta enfermedad. De acuerdo con su libro, “Promise Me, Dad” (2017), Biden recuerda escuchar esa canción en los desayunos juntos en familia, sirviendo como una forma de empezar el día durante el tratamiento de Beau Biden. Además, este track fue elegido por Doug Emhoff, esposo de Kamala Harris y ahora segundo caballero de Estados Unidos (primero en usar ese cargo), para ser usada como canción introductoria en sus apariciones durante el periodo de campaña de Harris y Biden.

La ceremonia se realizará de manera virtual y contará con Fall Out Boy, Ben Harper y Carole King, quienes estarán en la noche de este lunes, mientras que Bruce Springsteen, Foo Fighters, Justin Timberlake, John Legend y Demi Lovato, serán parte de un espacio televisado titulado “Celebrating America” para este miércoles. Por último, Lady Gaga también, tendrá un espacio protagónico a mitad de semana, en el que interpretará el himno nacional de Estados Unidos más una presentación de Jennifer Lopez.