New Order publicará álbum en vivo junto a Liam Gillick

En 2017, New Order realizó una presentación en el Manchester International Festival, la cual fue una colaboración con el artista visual Liam Gillick y una orquesta de 12 sintetizadores. Ahora, ese show tendrá un lanzamiento oficial bajo el nombre de “∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes..“, cuya fecha de publicación es el próximo 12 de julio a través de Mute, entregando la presentación completa de 18 canciones.

Como muestra de este trabajo, la banda publicó una versión en vivo de “Sub-Culture“, la cual puedes revisar más abajo junto con todos los detalles de este lanzamiento.

Tracklist de “∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes..”: