New Order y Peter Hook llegan a un acuerdo luego de la disputa legal por su patrimonio

Si hace poco supimos sobre la reconciliación de Robert Fripp y Adrian Belew de King Crimson, ahora tenemos, a lo menos, algo parecido con New Order. Y es que a dos años de que Peter Hook demandara a sus ex compañeros de banda por el patrimonio y las regalías de aquella y de Joy Division, recientemente se llegó a un acuerdo definitivo.

Los antecedentes del caso se remontan a 2011 (para la tercera reunión del grupo y la primera sin Hook), cuando Bernard Sumner, Stephen Morris y Gillian Gilbert decidieron cambiar de compañía financiera para administrar los activos por el catálogo del conjunto. Hook reclamó que lo excluyeron del acuerdo dejándolo sin su parte, equivalente a 3.5 millones de dólares.

Sin embargo, en una declaración final publicada el día de hoy, se resolvió el inconveniente. Esto es lo señalado:

New Order anuncia que hoy se ha llegado a un arreglo completo y definitivo en las disputas de larga duración con su ex bajista Peter Hook. Los nombres de Joy Division y New Order significan mucho para los fans, y la banda consideró importante proteger el legado. Con estos temas ahora tratados, Bernard, Stephen y Gillian pueden seguir haciendo lo que mejor saben: hacer música y actuar en vivo

New Order announce a full and final settlement with former bassist Peter Hook. https://t.co/cpu1eIjvH3 pic.twitter.com/zKqPTIJZO7

— New Order (@neworder) 20 de septiembre de 2017