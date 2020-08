New Order anuncia box set remasterizado de “Power, Corruption & Lies”

El próximo 28 de agosto llegará el show sinfónico “S&M2“ de Metallica junto con la San Francisco Symphony, que luego de tener una pasada limitada por cines, ahora tendrá su lanzamiento en multiples formatos. Para seguir adelantando este lanzamiento, la banda acaba de estrenar la versión de “Moth Into Flame” interpretada en el concierto, el cual puedes revisar en todo su esplendor al final de esta nota.

El show muestra lo que fueron dos noches en el Chase Center de San Francisco, incluyendo también material adicional detrás de cámaras, así como entrevistas, y más. Para ir adelantando el lanzamiento, la banda ya había publicado dos tracks con “All Within My Hands” y “Nothing Else Matters“, por lo que esta canción publicada hoy se transforma en el tercero.

Mira el video acá: