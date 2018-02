Neil Young protagonizará película dirigida por Daryl Hannah

Así es, Neil Young dejará la música de lado por un rato para tomar el papel principal en la próxima película de la que es su actual pareja, la actriz Daryl Hannah, -“Blade Runner” (1982), “Kill Bill” (2003/04)-, quien de paso debutará como directora mediante este largometraje.

La cinta en cuestión se titulará “Paradox” y, de acuerdo a su propia descripción, será “un cuento western de música y amor“. En la producción, que sólo alcanza una duración de casi 74 minutos, también actuará Willie Nelson junto a sus hijos Lukas y Micah Nelson. El autor de “Rockin’ In The Free World” también asumirá el cargo de productor ejecutivo. El film tendrá su estreno en el festival de música South by Southwest durante marzo próximo.

De momento, te invitamos a ver el recién publicado video de “Almost Always“, tema que es parte del álbum editado por Neil Young & Promise Of The Real en diciembre pasado, “The Visitor“: