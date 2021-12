Napalm Death estrena canción y anuncia nuevo mini álbum: “Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes”

Napalm Death está de regreso, ya que la banda hoy anunció el lanzamiento de un nuevo mini álbum llamado “Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes“, el que será publicado el próximo 11 de febrero a través de Century Media Records. La banda, además, estrenó un primer adelanto con la canción “Narcissus” que puedes escuchar más abajo.

Este disco ha sido señalado por la banda como un acompañamiento a “Throes of Joy in the Jaws of Defeatism” (2020), su más reciente larga duración, conteniendo un total de 8 tracks en 29 minutos, entre los que se incluyen también versiones a canciones de Slab! y Bad Brains.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto de este disco.

Tracklist de “Resentment Is Always Seismic – A Final Throw Of Throes”: