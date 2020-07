Napalm Death estrena nueva canción: “Backlash Just Because”

Queda cada vez menos para la llegada de “American Head“, el nuevo disco de The Flaming Lips, por lo que la banda sigue adelantando este trabajo con el lanzamiento de nuevas canciones. La más reciente de ellas es “You N’ Me Sellin’ Weed“, canción que (tal como las anteriores) cuenta con un videoclip que puedes ver al final de esta nota. Este track se suma a las ya conocidas “Flowers of Neptune 6” (con Kacey Musgraves), “My Religion Is You“ y “Dinosaurs On The Mountain“.

Recordemos que este será el sucesor de “King’s Mouth: Music And Songs” (2019), contando con 13 canciones nuevas, todas por supuesto con David Fridmann en labores de producción. En cuanto al lanzamiento, el álbum verá la luz el próximo 11 de septiembre a través de Warner Records.

Escucha el single, o mira su videoclip, a continuación: