Napalm Death anuncia los detalles de su nuevo disco: “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism”

Napalm Death vuelve a la actividad con el anuncio de un nuevo álbum, “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism“, el cual estará disponible a partir del próximo 18 de septiembre a través de Century Media Records. El sucesor de su “Apex Predator – Easy Meat” de 2015, fue grabado con el productor Russ Russell, asiduo colaborador del conjunto, y cuenta con una portada diseñada por el artista Frode Sylthe, tal como se puede apreciar más abajo.

El próximo24 de julio conoceremos el primer adelanto de este trabajo, según adelantó la banda a través de sus redes sociales. Mientras tanto, a continuación puedes revisar los detalles del tracklist y portada de este próximo álbum.

Tracklist de “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism”: