Myles Kennedy estrena canción y anuncia nuevo disco: “The Ides Of March”

La búsqueda de nuevos rumbos de Myles Kennedy no para, ya que el músico anuncia su segundo larga duración, titulado “The Ides Of March”, y comparte un adelanto. La canción encargada de estrenar esta nueva etapa es “In Stride”, que cuenta con un video dirigido por Stefano Bertelli.

El sucesor de “Year Of The Tiger” de 2018 fue producido por Michael Baskette, quien ha trabajado con bandas como Chevelle y Slash. El álbum fue desarrollado durante el año pasado en Florida, Estados Unidos, junto al baterista Zia Uddin y el bajista Tim Tournier, ambos músicos parte de la entrega anterior. A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y el adelanto.

Tracklist de “The Ides of March”: