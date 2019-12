My Chemical Romance tocó su primer show en siete años

El pasado 20 de diciembre se vivió una de las reuniones más esperadas del último tiempo, ya que My Chemical Romance volvió a presentarse en vivo luego de siete años alejados de los escenarios. En el show, realizado en el Shrine Expo Hall de Los Angeles, la banda interpretó una selección de sus composiciones más reconocidas, marcando así el primer paso de este regreso que los tendrá tocando algunas fechas extras durante 2020.

Esta fue la primera vez que Ray Toro, Gerard Way, Mikey Way y Frank Iero, pisaron juntos un escenario luego de su último concierto en 2012, separándose posteriormente en 2013. Tras eso, Iero, Way, y Toro, publicaron proyectos de carácter solista, mientras que Mikey Way se asoció a la banda Electric Centaury.

Mira algunos registros a continuación: