My Chemical Romance anuncia show de reunión

Algo que muchos fanáticos esperaban, finalmente se hace realidad. My Chemical Romance acaba de anunciar su regreso a los escenarios, fijando un concierto de reunión el próximo 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall de Los Angeles, marcando así su primera presentación en 7 años. Cabe señalar que los rumores sobre esto se estuvieron alimentando durante mucho tiempo, creciendo más luego de que la banda comenzó a registrar actividad en RRSS durante esta jornada.

Esta será la primera vez que Ray Toro, Gerard Way, Mikey Way y Frank Iero, pisen juntos un escenario luego de su último concierto en 2012, separándose posteriormente en 2013. Tras eso, Iero, Way, y Toro, publicaron proyectos de carácter solista, mientras que Mikey Way se asoció a la banda Electric Centaury. La venta de entradas para el show comenzará este 1 de noviembre, y todos los detalles los encuentras ACÁ.