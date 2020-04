Muzz anuncia su primer álbum y estrena canción: “Red Western Sky”

Pese a que Pearl Jam haya estrenado recientemente un nuevo álbum de estudio, Matt Cameron sigue haciendo música, pero esta vez de manera solista. Ahora, el baterista estrenó la canción “Down In The Middle“, la cual será parte de un álbum solista que prepara junto a Buzz Osborne y Dale Crover de Melvins, Taylor Hawkins de Foo Fighters, además de Steven McDonald y el productor Toshi Kasai.

Este disco, aún sin fecha de estreno, será el sucesor de “Cavedweller“, publicado en 2017. En el track en cuestión, participan Osborne en la guitarra y McDonald en bajo. Escucha el track a continuación: