Muse publicará edición especial por los 20 años de “Origin Of Symmetry”

Camino a lo que será “No Gods No Masters“, el nuevo álbum de Garbage, la banda presenta un nuevo single de cara al LP que conoceremos el próximo 11 de junio. Se trata de la canción “Wolves“, la que además cuenta con un videoclip que puedes ver más abajo. Este track se suma a las ya conocidas “The Men Who Rule The World“, así como el track que da nombre al disco.

El sucesor de “Strange Little Birds” (2016), fue producido por Billy Bush, antiguo colaborador del conjunto encabezado por Shirley Manson, y se transformará en el séptimo larga duración del conjunto.

Conoce el single a continuación: