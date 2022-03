Muse estrena single y anuncia el lanzamiento de “Will Of The People”, su nuevo álbum

Muse está de regreso, discográficamente hablando, ya que la banda acaba de estrenar la canción “Compliance“, que sirve como adelanto a lo que será su nuevo larga duración. “Will Of The People” es el nombre del disco que la agrupación publicará el próximo 26 de agosto, en donde además de la recién estrenada canción también será parte el track “Won’t Stand Down“, que habíamos conocido hace un tiempo.

El disco, según dice la banda, está “influenciado por la creciente incertidumbre e inestabilidad en el mundo”. A esto agregan: “Una pandemia, nuevas guerras en Europa, protestas y disturbios masivos, un intento de insurrección, la vacilación de la democracia occidental, el aumento del autoritarismo, los incendios forestales y los desastres naturales, y la desestabilización del orden mundial, todo ello formó ‘Will Of The People’. Ha sido un momento preocupante y aterrador para todos nosotros, ya que el imperio occidental y el mundo natural, que nos han acunado durante tanto tiempo, están realmente amenazados. Este álbum es una navegación personal a través de esos miedos y la preparación para lo que viene después”.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y nuevo adelanto del disco.

Tracklist de “Will Of The People”: