Muere Pharoah Sanders a los 81 años

Malas noticias llegan esta jornada de sábado, debido a que se ha confirmado el fallecimiento de Pharoah Sanders, icónico saxofonista y leyenda del movimiento del spiritual jazz. La información fue entregada por el sello Luaka Bop, quienes sólo confirmaron la info sin entregar más detalles sobre la causa de su fallecimiento. El artista tenía 81 años y según el escrito falleció en paz y acompañado de su familia y amigos en su casa de Los Angeles.

Sanders trabajó con leyendas del jazz como John Coltrane y Sun Ra, con quienes grabó varios discos en distintos períodos. En el caso de Coltrane, el saxofonista fue parte de producciones como “Ascension”, “Meditations” y “A Love Supreme: Live in Seattle”, grabado en 1965 pero publicado recién en 2021. Precisamente el año pasado también fue parte de otro lanzamiento importante: “Promises”, el LP colaborativo con Floating Points y la London Symphony Orchestra, destacado por nuestro medio como uno de los mejores del año.

En el caso de sus discos, el artista es principalmente conocido por su trabajo para el sello Impulse! Records en las décadas del 60 y 70, donde grabó obras como “Karma”, “Thembi”, “Elevation”, “Black Unity” y “Love in Us All”. Su aporte al jazz se traduce no solo en el trabajo propio y con los artistas mencionados, si no que también con otros estandartes como Alice Coltrane, con quien grabó en álbumes como “A Monastic Trio” (1968) y “Journey in Satchidananda” (1971).

Sanders también trabajó en producciones de Don Cherry como “Symphony For Improvisers” (1966) y “Where Is Brooklyn?” (1969), o con Ornette Coleman en “Chappaqua Suite” de 1966. Otros de sus colaboradores durante los años fueron grandes nombres en la historia del jazz como Kenny Garrett, Norman Connors, Tisziji Muñoz, McCoy Tyner y Randy Weston, por mencionar algunos.