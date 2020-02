Muere Juan Panzer a los 69 años

2020 es un gran año para ser fan de Mike Patton. Por si no fueran poco la gira que realizará con Faith No More, el nuevo disco que publicará de tētēma, el segundo LP de Dead Cross que se está gestando por estos días, o los shows de reunión que está haciendo por estos días con Mr. Bungle, ahora se suma un nuevo hito a la carrera del activo músico este año: un nuevo álbum de Tomahawk. La información fue dada por el guitarrista Duane Denison en una entrevista, donde comentó que la banda se encuentra en el estudio preparando el sucesor de “Oddfellows” (2013).

Durante un video que el guitarrista hizo para Premier Guitar se le consultó sobre el estado actual de la banda, a lo que respondió que se encuentran trabajando en un nuevo álbum por estos días, yendo más lejos aún al asegurar de que tiene una canción tentativamente llamada “High Noon“, por lo que a juzgar por sus palabras, está hablando más que en serio.

Mira el video a continuación: