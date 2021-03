Muere James Mac Gaw, ex guitarrista de Magma

No ha sido un buen día para la música, porque llegan noticias sobre la muerte a los 52 años de James Mac Gaw, ex guitarrista de Magma, quien participó en cinco larga duración de la agrupación y debió retirarse en 2015 por un tumor cerebral. A pesar de esta lucha, continuaba aportando a la banda, esto se puede ver en su participación en el documental, “To Life, Death And Beyond – The Music Of Magma” (2017) de Laurent Goldstein.

Después de todo, James Mac Gaw seguía estando activo en la música. De hecho, en diciembre de 2020 había lanzado “La Fin Des Temples”, un disco de rock progresivo en solitario de nueve canciones. A continuación, te dejamos las palabras de Stella Vander sobre la partida de Mac Gaw a través del Facebook oficial de la banda: