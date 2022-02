Muere Ian McDonald, cofundador de King Crimson y Foreigner

El multiinstrumentista y compositor Ian Mcdonald, falleció a la edad de 75 años tras un cáncer, razón comunicada por su hijo a través de Facebook. El cofundador de King Crimson y Foreigner, fue uno de los arquitectos de una de las obras más importantes en la historia del rock progresivo: “In The Court Of The Crimson King” de King Crimson, en 1969. Más tarde, junto con el guitarrista Mick Jones, fundó la banda Foreigner, en la que participó en sus tres primeros LPs.

A continuación las palabras del representante de Ian Mcdonald tras su muerte: “Falleció en paz el 9 de febrero de 2022 en su casa en la ciudad de Nueva York, rodeado de su familia“.