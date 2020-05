Muere el baterista Jimmy Cobb a los 91 años

A la edad de 91 años falleció Jimmy Cobb, uno de los bateristas más relevantes en la historia del jazz y último sobreviviente del legendario sexteto con el que Miles Davis grabó su álbum “Kind Of Blue” en 1959. Las causas de su deceso se deben a un cáncer de pulmón que lo afectaba, según reportó NPR esta mañana, el primer medio en informar de la noticia.

Wilbur James Cobb nació en 1929, creciendo en Washington, DC. A los 13 años aprendió a tocar la batería, practicando y tocando con diversos artistas hasta llegar a Miles Davis, con quien participó de varios álbumes como “Sketches Of Spain” (1960) y “Someday My Prince Will Come” (1961), para luego abandonar el sexteto formando una nueva banda con los músicos Wynton Kelly y Paul Chambers.

Luego de eso, iría publicando varios discos en formato solista, siendo el más reciente “This I Dig Of You” de 2019, además de enseñar batería en diversas escuelas de jazz, siempre ayudando a las nuevas generaciones, tal como se le destacó en todas las publicaciones dedicadas a su memoria.