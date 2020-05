Muere Brian Howe, ex vocalista de Bad Company

Si tan solo ayer informamos sobre el fallecimiento de uno de los fundadores de Kraftwerk, hoy tenemos que entregar otra mala noticia ya que a la edad de 66 años falleció ayer miércoles 6 de mayo el cantante Brian Howe, quien fuera la voz de Bad Company durante varios años. La causa de su fallecimiento, según informó la propia familia, se debe a problemas cardíacos que padecía el músico.

Brian reemplazó a Paul Rodgers en la mencionada agrupación desde 1986 hasta 1994, pero además de su aporte a la banda, también es conocido por haber cantado en el álbum “Penetrator” (1984) de Ted Nugent. Junto a Bad Company, Howe se desempeñó como vocalista en los álbumes “Fame And Fortune”, “Dangerous Age”, “Holy Water” y “Here Comes Trouble”, permitiéndoles conseguir una serie de hits en el ranking Billboard con singles como “Shake It Up”, “No Smoke Without a Fire” y “Holy Water”.

