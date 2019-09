“MTV Unplugged” de Nirvana tendrá edición especial por sus 25 años

Uno de los MTV Unplugged más icónicos sin duda es el de Nirvana, que este 2019 precisamente cumplirá 25 años, por lo que se viene una reedición en vinilo especial para conmemorarlo. Esta, será puesta a la venta el próximo 1 de noviembre, contando con un LP doble que incluye, además de la presentación, algunos tracks adicionales.

Estos tracks son específicamente ensayos para el show, que antes solamente habían sido liberados en DVD. Se trata de “Come As You Are“, “Polly“, “Plateau“, “Pennyroyal Tea“, y “The Man Who Sold the World“, que vendrán incluidos en estas ediciones especiales, y que a la vez también tendrán su lanzamiento en streaming.