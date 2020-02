Mr. Bungle se presentó en vivo por primera vez en casi 20 años

Fue una absoluta sorpresa cuando Mr. Bungle anunció en 2019 que se reunirían nuevamente para tocar una serie de conciertos basados en su demo “The Raging Wrath Of The Easter Bunny” (1986), más sorpresivo aún cuando se supo que la alineación que la banda tendría en estos shows estaría compuesta solamente por Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dunn, con Dave Lombardo y Scott Ian como invitados especiales para interpretar, estrictamente, un repertorio exclusivo de thrash metal.

Pues bien, anoche fue la primera de estas fechas de reunión en Los Angeles, donde la banda se presentó en The Fonda Theatre con un set de 18 canciones incluyendo el demo en su totalidad, además de covers a bandas como Stormtroopers Of Death, Circle Jerks, The Exploited, y otras. Por supuesto, en el público se capturaron muchos de estos momentos, incluso con algunos videos dando vuelta del show en su totalidad, por lo que en vez de adelantar más del setlist, los dejamos a tu disposición.

Mira el registro completo a continuación: